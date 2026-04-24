Serie B, al via la 36ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

Entra nel vivo la Serie B con la 36ª giornata, un turno che può risultare decisivo sia per la corsa alla promozione che per la lotta salvezza. Il calendario propone sfide chiave in ogni zona della classifica, con squadre impegnate a inseguire obiettivi ormai sempre più concreti.

Si parte oggi con due anticipi: Monza-Modena alle 19 e Avellino-Bari alle 21, due gare già pesanti rispettivamente per la zona promozione e per la lotta salvezza. Domani il programma si infittisce, con Catanzaro-Spezia alle 12.30 e ben sei partite alle 15, tra cui spiccano Frosinone-Carrarese e soprattutto Reggiana-Palermo, match fondamentale per i rosanero nella corsa playoff.





Grande attenzione anche a Venezia-Empoli, in programma alle 17.15, con la capolista che potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla Serie A. Chiude il turno Cesena-Sampdoria alle 19.30.

Il programma della 36ª giornata

Monza-Modena (oggi ore 19.00)

Avellino-Bari (oggi ore 21.00)

Catanzaro-Spezia (domani ore 12.30)

Frosinone-Carrarese (domani ore 15.00)

Pescara-Juve Stabia (domani ore 15.00)

Reggiana-Palermo (domani ore 15.00)

Südtirol-Mantova (domani ore 15.00)

Virtus Entella-Padova (domani ore 15.00)

Venezia-Empoli (domani ore 17.15)

Cesena-Sampdoria (domani ore 19.30)

Serie B, classifica aggiornata (dopo 35 giornate)

Venezia — 75 punti

Monza — 72

Frosinone — 72

Palermo — 68

Catanzaro — 56

Modena — 52

Juve Stabia — 49

Cesena — 44

Carrarese — 43

Avellino — 43

Südtirol — 40

Mantova — 40

Padova — 40

Sampdoria — 40

Empoli — 37

Virtus Entella — 36

Bari — 34

Pescara — 33

Spezia — 33

Reggiana — 33