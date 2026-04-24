Corriere dello Sport: “Reggiana-Palermo, le probabili: Girma dal 1’, Inzaghi conferma l’assetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
palermo cesena 2-0 (90) Segre

REGGIO EMILIA – Tutto pronto per Reggiana-Palermo, sfida delicata per obiettivi opposti. Come riporta il Corriere dello Sport, Bisoli e Inzaghi hanno ormai delineato le scelte per il match del Mapei Stadium, con alcune novità e conferme importanti.

In casa Reggiana, buone notizie sul fronte offensivo: Girma è tornato in gruppo ed è pronto a partire titolare, con Bozhanaj destinato inizialmente alla panchina. Resta invece da monitorare Libutti, che continua a lavorare a parte, ma filtra ottimismo per un suo recupero.


Bisoli dovrebbe affidarsi al 4-3-3, puntando su una formazione offensiva, come evidenziato dal Corriere dello Sport:

PROBABILE FORMAZIONE REGGIANA (4-3-3):
Micai; Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Reinhart, Bertagnoli, Portanova; Lambourde, Gondo, Girma.
A disp.: Seculin, Cardinali, Papetti, Vallarelli, Rover, Tripaldelli, Charlys, Mendicino, Pasquoto, Belardinelli, Pinelli, Novakovich, Bozhanaj, Fumagalli.
All.: Bisoli.

Sul fronte Palermo, Inzaghi sembra orientato a dare continuità al sistema visto nelle ultime uscite. Confermato il 3-4-2-1, con alcune certezze e un paio di dubbi ancora aperti.

In difesa, Pierozzi dovrebbe essere confermato come braccetto di destra, mentre Rui Modesto agirà ancora da esterno a tutta fascia. In avanti spazio al tandem alle spalle di Pohjanpalo, con Palumbo e Le Douaron pronti a supportare il centravanti finlandese.

Buone notizie anche per Johnsen, ormai vicino al rientro e atteso almeno tra i convocati, mentre resta indisponibile Gomes.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, la formazione rosanero dovrebbe essere la seguente:

PROBABILE FORMAZIONE PALERMO (3-4-2-1):
Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
A disp.: Joronen, Di Bartolo, Bereszynski, Peda, Magnani, Veroli, Blin, Giovane, Vasic, Gyasi, Johnsen, Corona.
All.: F. Inzaghi.

Una sfida che si preannuncia intensa: la Reggiana si gioca la salvezza, il Palermo punti pesanti per blindare il piazzamento playoff, come riportato dal Corriere dello Sport.

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