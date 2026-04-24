Corriere dello Sport: “Palermo, Gomis favorito in porta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (9) gomis di bartolo

PALERMO – Il dubbio è aperto e riguarda uno dei ruoli più delicati. In vista della trasferta di Reggio Emilia, Inzaghi si trova davanti a una scelta tutt’altro che banale: affidarsi ancora a Gomis o restituire la titolarità a Joronen. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il senegalese parte leggermente avanti, ma il ballottaggio resta vivo.

Il recupero del portiere finlandese, fermato da un problema muscolare contro l’Avellino, ha riaperto le gerarchie. Tornato ad allenarsi con continuità, Joronen è pronto a riprendersi il posto, rendendo sempre più difficile distinguere tra primo e secondo portiere.


Secondo quanto evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’infortunio del 5 aprile ha cambiato gli equilibri. Le buone risposte di Gomis – prima nello spezzone contro l’Avellino e poi nelle gare contro Frosinone e Cesena – hanno rimesso tutto in discussione.

Inzaghi si ritrova così con due titolari. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, fino a poche settimane fa la posizione di Joronen era intoccabile, mentre oggi entrambi partono sullo stesso livello, con motivazioni forti per giocare.

Gomis, infatti, ha risposto presente nel momento più delicato. Dopo i lunghi stop per infortunio, ha ritrovato subito ritmo e sicurezza, superando l’esame di Frosinone e risultando decisivo anche contro il Cesena, contribuendo al diciassettesimo clean sheet stagionale del Palermo. Un rendimento che, come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, rappresenta un segnale importante per lo staff tecnico.

Dall’altra parte, però, resta il peso di Joronen. Titolare fisso per gran parte della stagione, il finlandese è stato spesso determinante con le sue parate. Nell’ottica playoff, potrebbe essere lui il prescelto, ma proprio per questo – evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport – potrebbe essere utile ridargli spazio già da subito per fargli ritrovare il ritmo partita.

La decisione finale spetta a Inzaghi. Ma una cosa è certa: il Palermo può contare su due portieri di alto livello, un lusso che potrebbe fare la differenza nel momento più importante della stagione.

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