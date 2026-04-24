Corriere dello Sport: “Palermo, Barone ambasciatore in Australia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
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PALERMO – Tra campo e immagine internazionale, il Palermo continua a muoversi su più fronti. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra ha sostenuto una seduta mattutina a porte chiuse al “Barbera”, mentre fuori dal campo si rafforza la presenza del club rosanero nel panorama globale.

Protagonista in Australia è stato Simone Barone. L’ex centrocampista rosanero ha rappresentato il Palermo a Perth, partecipando alla conferenza di presentazione di “Calcio Italiano” insieme alle Legends di Juventus, Milan e Inter, rappresentate rispettivamente da Davids, Panucci e Vieri.


Un evento che, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, coinvolgerà direttamente anche il Palermo nei prossimi mesi. L’appuntamento con la comunità siciliana in Australia è fissato per agosto, quando i rosanero saranno protagonisti di una tournée internazionale.

Il momento più atteso sarà l’amichevole contro la Juventus, in programma l’11 agosto all’Optus Stadium di Perth, un palcoscenico prestigioso per il club targato City Group, sempre più proiettato oltre i confini italiani.

Parallelamente, il Palermo rafforza anche il legame con il territorio. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club sarà partner del Mondello Sport Festival, la manifestazione che dal 30 aprile al 3 maggio animerà la spiaggia della borgata marinara con eventi sportivi e musicali.

Un doppio binario, dunque: da un lato la dimensione internazionale, dall’altro il radicamento locale. Il Palermo continua così a crescere, dentro e fuori dal campo.

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