Corriere dello Sport: “Avellino-Bari, sfida ad alta tensione: pressione sui pugliesi, irpini a caccia del sogno playoff”

La sfida tra Avellino e Bari si carica di significati pesanti, soprattutto per gli ospiti. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, la pressione grava tutta sulla squadra di Longo, reduce da un periodo complicato. Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Leondino Pescatore, evidenzia un dato allarmante: appena tre punti nelle ultime cinque gare e un rendimento esterno in forte calo.

Secondo Leondino Pescatore, sul Corriere dello Sport, quella del Partenio-Lombardi non è ancora l’ultima spiaggia per il Bari, ma rappresenta una tappa fondamentale nella corsa salvezza. L’obiettivo è evitare la retrocessione diretta e agganciare almeno i playout, con la speranza di centrare una salvezza diretta sempre più complicata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, serve una vittoria per ritrovare fiducia e spezzare una spirale negativa fatta di sconfitte e tensioni ambientali.





Il clima attorno alla partita è rovente. Leondino Pescatore, sul Corriere dello Sport, evidenzia come la storica rivalità tra le tifoserie e le recenti tensioni rendano la gara ancora più delicata, con un’atmosfera che coinvolge anche gli aspetti organizzativi.

Situazione opposta in casa Avellino. Il Corriere dello Sport racconta di una squadra che arriva con maggiore serenità, forte di una salvezza ormai a un passo e con ambizioni che si sono improvvisamente allargate. Leondino Pescatore sottolinea come l’arrivo di Ballardini abbia cambiato volto alla squadra, capace di risalire dal 14° al 10° posto. In un Partenio previsto sold out, i biancoverdi possono giocare senza pressioni, con l’obiettivo di alimentare il sogno playoff.

Sul fronte formazione, secondo quanto riportato da Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Bari dovrà fare i conti con alcune assenze: fuori Esteves, in dubbio Cistana. Longo mantiene il massimo riserbo, mentre Ballardini, fedele al suo stile, non si sbilancia: «Affrontiamo un avversario con grandi individualità. Le sconfitte contro Venezia e Monza non fanno testo, il Bari è una squadra di valore».

Infine, spazio anche a un evento collaterale: come riporta il Corriere dello Sport, il presidente della Lega B Paolo Bedin è stato ad Avellino per un’iniziativa legata ai vini d’Irpinia, poi annullata, visitando il Santuario di Montevergine insieme ai dirigenti del club.

Una sfida, dunque, che mette di fronte due realtà opposte: da una parte la pressione e la paura del Bari, dall’altra la leggerezza e l’entusiasmo di un Avellino pronto a sorprendere ancora.