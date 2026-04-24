Corriere dello Sport: “Monza-Modena, sfida in equilibrio: pressione su Bianco, Sottil sogna il colpo playoff”

Il confronto tra Monza e Modena si presenta più aperto di quanto racconti la classifica. Come evidenzia Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, i numeri difensivi e il momento delle due squadre rendono la gara della 36ª giornata tutt’altro che scontata. Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Adriano Ancona, sottolinea come i brianzoli vantino la miglior difesa del campionato e il minor numero di gol subiti in trasferta, elementi che alimentano le ambizioni di promozione diretta.

Secondo Adriano Ancona, sul Corriere dello Sport, in casa Monza non esistono alternative al ritorno immediato in Serie A. La pressione è tutta su Paolo Bianco, chiamato a vincere per inseguire il primato, anche solo momentaneamente. Dall’altra parte, come ribadisce il Corriere dello Sport, il Modena di Sottil può giocare con maggiore leggerezza: un successo significherebbe blindare il sesto posto in vista dei playoff già conquistati.





Le parole di Sottil, riportate da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, chiariscono l’atteggiamento degli emiliani: «Servirà un animo sbarazzino e la stessa fame che ci ha permesso un’impresa come quella di Venezia. Le assenze non devono essere un alibi, non abbiamo nulla da perdere». Un messaggio chiaro, che riflette la crescita della squadra nelle ultime settimane.

Il dato difensivo resta centrale. Adriano Ancona, sul Corriere dello Sport, evidenzia come il Monza sia la squadra meno battuta del torneo, con quattro clean sheet nelle ultime sei gare. Tuttavia, anche il Modena fuori casa ha mostrato solidità e soprattutto una grande varietà offensiva: nove gol recenti firmati da nove marcatori diversi, a conferma di una cooperativa del gol efficace.

Sul piano delle assenze, come riporta il Corriere dello Sport, Sottil dovrà rinunciare a Santoro, fermato dall’influenza, mentre Bianco non avrà Azzi, protagonista all’andata proprio contro il Modena. Un’assenza pesante, considerando anche il passato del brasiliano in Emilia, dove ha contribuito a una promozione.

Dal punto di vista tattico, Adriano Ancona sul Corriere dello Sport sottolinea i dubbi legati alle scelte di Bianco, ex di turno sulla panchina emiliana. L’allenatore brianzolo ha studiato attentamente gli avversari, osservando da vicino anche l’ultima gara del Modena, in un confronto che promette grande equilibrio.

Infine, la chiave mentale. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Bianco ha chiesto alla sua squadra di non abbassare l’intensità: «Non possiamo permetterci di essere stanchi. Con questi valori umani, l’allenatore può anche fare un passo indietro». Un messaggio che fotografa perfettamente il momento del Monza, chiamato a non fermarsi proprio sul più bello.