Giornale di Sicilia: “Il Palermo con i soliti noti, Joronen stavolta c’è”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (102) joronen

PALERMO – Continuità, certezze e pochi dubbi. Il Palermo si prepara alla trasferta contro la Reggiana senza rivoluzioni, puntando sugli stessi uomini che hanno dato risposte positive nelle ultime uscite. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi è orientato a confermare in blocco l’undici titolare visto contro Frosinone e Cesena.

I rosanero arrivano da quattro punti nelle ultime due gare, mostrando solidità e una buona organizzazione di gioco. E proprio per questo, evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il tecnico non ha intenzione di stravolgere l’equilibrio raggiunto, anche perché in questo finale non c’è spazio per calcoli: bisogna vincere e sperare nei passi falsi delle rivali.


La sfida del “Città del Tricolore” rappresenta un banco di prova delicato. La Reggiana, ultima in classifica, è però affamata di punti salvezza e non va sottovalutata. Per questo Inzaghi si affiderà ancora ai suoi uomini di fiducia.

In difesa, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, dovrebbe essere confermato Pierozzi nel ruolo di braccetto di destra, nonostante il rientro di Peda. A sinistra, invece, la coppia Ceccaroni-Augello continua a garantire equilibrio e spinta. Al centro, capitan Bani resta il punto fermo, con Magnani pronto a subentrare, anche in una sfida dal sapore speciale per lui da ex.

Sulle corsie esterne si è ormai consolidata un’alchimia importante: Rui Modesto a destra e Augello a sinistra rappresentano due armi fondamentali per creare superiorità e mettere in difficoltà le difese avversarie.

In mezzo al campo, nessuna novità: spazio ancora alla coppia Ranocchia-Segre, una cerniera ormai collaudata che garantisce equilibrio e qualità. Come rimarca Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi difficilmente interverrà in quel reparto se non per necessità.

Davanti, confermato il tridente alle spalle di Pohjanpalo. Palumbo e Le Douaron agiranno ancora a supporto del centravanti finlandese, formando un’intesa che ha dato risultati concreti nelle ultime settimane. Il lavoro “sporco” del francese, in particolare, è diventato un elemento chiave nello scacchiere rosanero.

Johnsen è tornato ad allenarsi in gruppo, ma dovrebbe partire dalla panchina. Un rientro graduale per non forzare i tempi dopo l’infortunio.

Tra i pali resta aperto il ballottaggio. Joronen è pienamente recuperato e disponibile, ma Gomis ha offerto prestazioni convincenti nelle ultime gare. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la scelta finale spetterà a Inzaghi, con il finlandese che potrebbe comunque tornare titolare.

Il Palermo si presenta così a Reggio Emilia con certezze consolidate e qualche ritorno importante. Un mix che dovrà tradursi in tre punti fondamentali per continuare a inseguire il sogno Serie A.

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