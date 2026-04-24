Giornale di Sicilia: “Palermo, trappola Reggiana: vietato sbagliare nella corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

PALERMO – Tre partite per continuare a inseguire un sogno chiamato Serie A. Il Palermo si gioca tutto nel finale di stagione e il primo ostacolo è rappresentato dalla trasferta di Reggio Emilia. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sulla carta può sembrare l’impegno più agevole, ma i numeri e i precedenti invitano alla massima prudenza.

I rosanero affronteranno una Reggiana ferita, a caccia disperata di punti salvezza, e proprio questo rende la gara una vera e propria trappola. Nonostante la superiorità tecnica, sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo non può permettersi cali di concentrazione.


Il bilancio contro le squadre della parte bassa della classifica è più che positivo: 15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, con il Palermo squadra che ha raccolto più punti contro questo tipo di avversari. Eppure, proprio uno di questi incroci ha pesato in maniera decisiva sulla classifica.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il ko contro il Pescara fanalino di coda a inizio marzo (2-1) rappresenta uno dei passaggi chiave della stagione: una sconfitta inattesa, arrivata dopo il vantaggio rosanero, che ha rallentato la corsa verso le prime posizioni. Non meno doloroso il pareggio contro il Mantova, con il gol subito allo scadere dopo un dominio quasi totale.

Due passi falsi che oggi impediscono al Palermo di essere ancora più vicino a Monza e Frosinone, distanti quattro punti. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si tratta delle uniche vere occasioni mancate contro squadre in zona retrocessione, visto che nel resto del campionato i rosanero hanno sempre fatto valere la propria superiorità.

Proprio per questo, al “Città del Tricolore” servirà la miglior versione del Palermo. Personalità in attacco, maggiore cinismo sotto porta e massima attenzione difensiva: sono queste le chiavi per evitare brutte sorprese. Le recenti prestazioni contro Frosinone e Cesena hanno dato segnali incoraggianti, ma ora è necessario confermarsi.

Con una vittoria, evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi avrebbe la certezza di rinviare il discorso promozione diretta alla penultima giornata. Un passaggio fondamentale, anche considerando che le rivali avranno impegni sulla carta abbordabili.

Il margine d’errore è ormai ridotto al minimo. E a Reggio Emilia, più che una partita, sarà un esame.

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