Serie B: Entella-Spezia sarà visibile gratis su DAZN

Lunedì 8 dicembre alle 19:30 la sfida tra Virtus Entella e Spezia, valida per la 15ª giornata di Serie B, sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente sulla piattaforma DAZN, senza bisogno di registrazione preventiva.

La decisione è stata ufficializzata dalla Lega B e da DAZN attraverso i rispettivi canali social, offrendo a tutti gli appassionati un’occasione per seguire un derby ligure senza costi aggiuntivi.

Una ghiotta opportunità per tifosi e curiosi: Virtus Entella-Spezia, un match atteso con interesse, diventa così facilmente accessibile per tutti.