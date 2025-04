Settore Giovanile e Femminile rosanero: i risultati del weekend

Fine settimana intenso per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, che ha visto in campo quasi tutte le formazioni, ad eccezione della Prima Squadra Femminile, ferma per sosta.

In Primavera 2, i ragazzi di mister Del Grosso sono stati sconfitti di misura sul campo del Perugia: 1-0 il risultato finale nella 26ª giornata del Girone B.

Pareggio a reti inviolate, invece, per l’Under 17 Maschile, che al Pasqualino di Carini ha fermato il Frosinone sullo 0-0 nel Campionato Nazionale di categoria.

Nel Campionato Interregionale Under 17 Femminile, le giovani rosanero si sono arrese al Napoli Femminile Calcio con un risultato di 2-6, andando comunque a segno con Pipitone e Massaro.

Trasferta complicata per l’Under 16 Maschile, che ha ceduto 4-1 contro la Roma (a segno Giarraffa) nella 25ª giornata del Girone C. I giallorossi hanno avuto la meglio anche nell’Under 15 Maschile, imponendosi 3-0.

Infine, nell’ambito del Torneo Esordienti Fair Play, sconfitta di misura per l’Under 13 Maschile: il Palermo è stato battuto 4-3 dal Sant’Ernesto Christi Athleta nella seconda giornata del torneo.

Il settore giovanile rosanero continua comunque il suo percorso di crescita, con l’obiettivo di formare i talenti del futuro.