Carrarese, entusiasmo e consapevolezza: “A Palermo senza paura”

Due giorni di riposo concessi alla Carrarese dopo il pareggio contro il Catanzaro: come racconta La Nazione, gli azzurri torneranno ad allenarsi domani per preparare la trasferta di lunedì prossimo a Palermo, con fischio d’inizio fissato alle ore 15 al “Renzo Barbera”. Resta da capire quanti tifosi carrarini riusciranno a raggiungere la Sicilia nel giorno di Pasquetta per sostenere la squadra.

Intanto, arriva anche il riconoscimento da parte del tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, che – come riportato da La Nazione – ha sottolineato: «Nel primo tempo siamo andati in difficoltà non per nostro demerito, ma perché la Carrarese è stata bravissima a non farci giocare». Caserta ha elogiato la pressione feroce degli apuani, sorprendenti per l’aggressività uomo su uomo e capaci di mettere in seria difficoltà una delle squadre più organizzate del torneo.

Tra i protagonisti ritrovati c’è Nicolas Schiavi, che sabato scorso ha firmato il suo 31° gettone stagionale coronandolo con l’assist per il gol di Shpendi. Il centrocampista, come riportato da La Nazione, ha raccontato: «Mi ero allenato solo il giorno prima della gara contro il Cittadella e forse non ero in condizione per giocare. È normale voler esserci sempre, ma sono contento per chi ha dato tutto. Sull’assist, gran parte del merito va a Stiven».

Analizzando la gara, Schiavi ha mostrato lucidità: «Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, poi purtroppo dieci minuti di calo ci sono costati cari. Dobbiamo migliorare su questo, soprattutto contro squadre come il Catanzaro che hanno grande qualità nelle giocate rapide». Nonostante il rammarico, il centrocampista invita a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Non era scontato riuscire a pareggiarla, dobbiamo essere positivi: siamo vivi e capaci di reagire anche quando andiamo sotto».

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla trasferta di Palermo. «Sappiamo che sarà una gara durissima – ha ammesso Schiavi a La Nazione – ma contro le grandi squadre abbiamo sempre fatto bene. Abbiamo mostrato carattere, capacità di gestire la palla e soffrire nei momenti complicati. Servirà il massimo perché il Palermo è forte, ma sono sicuro che possiamo dire la nostra anche là».

Infine, parole di elogio per il giovane Luigi Cherubini, autentica rivelazione della stagione: «Già da inizio anno – ha detto Schiavi – noi che lo vediamo tutti i giorni abbiamo capito che ha un passo diverso e una qualità incredibile. Se continuerà su questa strada, diventerà un giocatore molto, molto importante».

La Carrarese dunque si prepara a vivere una Pasquetta ad alta tensione, con la consapevolezza di potersela giocare anche al “Barbera”, come raccontato con entusiasmo da La Nazione.