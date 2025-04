Quotidiano di Puglia: “Battuti i rosanero. Il Professore è tornato, Maiello rilancia il suo Bari”

Sembra il titolo di un film, ma è la fotografia perfetta della serata vissuta dal Bari contro il Palermo: Raffaele Maiello è tornato protagonista. Come raccontato dal Quotidiano di Puglia, la sorpresa della vigilia era stata l’assenza di Ahmad Benali, alle prese con un fastidio al polpaccio. Una defezione che ha spinto Longo a puntare su Maiello, preferito a Bellomo.

Nonostante l’ultima apparizione da titolare risalisse al 9 febbraio nella trasferta di Castellammare di Stabia, il centrocampista napoletano si è fatto trovare prontissimo. Protetto dalla copertura di Maita e Maggiore, Maiello ha saputo offrire geometrie e intensità, sostituendo degnamente Benali. Come sottolineato ancora dal Quotidiano di Puglia, la condizione atletica in crescita ha fatto la differenza, regalando al Bari un centrocampo solido e organizzato.

Longo ha elogiato apertamente la prova del suo regista: «Sono molto contento per Raffaele – ha detto il tecnico – quando semini bene, poi raccogli. Se non avesse lavorato con serietà, non avrebbe fatto quello che ha fatto stasera».

Finora solo dodici presenze in stagione per Maiello, condite da un gol splendido contro la Reggiana. Il suo ruolo è stato quello di rincalzo naturale di Benali, ma adesso – con l’infortunio del compagno – potrebbe avere nuove opportunità, a partire dalla sfida di Bolzano contro il Südtirol.

Il Quotidiano di Puglia sottolinea anche un altro aspetto: il contratto di Maiello è in scadenza a giugno 2025, ma il suo futuro appare sempre più lontano da Bari. Nonostante questo, il centrocampista ha risposto da professionista vero, facendosi trovare pronto in un momento cruciale della stagione.

I tifosi lo hanno riaccolto con entusiasmo, ritrovando quel giocatore di qualità che, dopo l’infortunio al legamento crociato, aveva faticato a tornare ai suoi livelli. Questo finale di stagione potrebbe ridisegnare il suo destino: magari scrivendo nuove pagine, ancora in biancorosso.