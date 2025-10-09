Settore giovanile e femminile: il programma del weekend rosanero

Fine settimana intenso per le formazioni del Settore Giovanile e Femminile del Palermo, impegnate tra sabato 11 e domenica 12 ottobre in campionato e Coppa Italia.

Prima Squadra Femminile

Debutto in Serie C Femminile – Girone D per il Palermo Women, che ospiterà il CUS Cosenza domenica 12 ottobre alle ore 12.00 allo Sport Village Tommaso Natale. Le rosanero aprono così la loro nuova stagione, pronte a inseguire un campionato da protagoniste.

Primavera

Settimana di riposo per la formazione Primavera, che tornerà in campo nel prossimo turno.

Under 19 Femminile

Sfida di ritorno della Coppa Italia Regionale Eccellenza per il Palermo Under 19 Femminile, che sabato 11 ottobre alle ore 15.00 affronterà il Bagheria allo Sport Village Tommaso Natale.

Under 17 Maschile

Impegno esterno per l’Under 17 di mister Sanfilippo, che giocherà contro il Lecce nella 6ª giornata del Campionato Nazionale Serie A e B – Girone C. Fischio d’inizio domenica 12 ottobre alle ore 11.00 al Kick Off Sport Center di Lecce.

Under 16 Maschile

Trasferta di prestigio anche per l’Under 16, attesa dalla Fiorentina al Viola Park di Bagno a Ripoli (FI). Gara valida per la 5ª giornata del Girone C, in programma domenica 12 ottobre alle ore 13.15.

Under 15 Maschile

Stesso avversario e stessa sede per l’Under 15, che affronterà la Fiorentina sempre al Viola Park domenica 12 ottobre alle ore 11.30, per la 5ª giornata del Campionato Nazionale Serie A e B – Girone C.