Palermo, Bani ko: il difensore salterà cinque partite

Ultim’ora in casa Palermo: Mattia Bani sarà costretto a restare ai box più a lungo del previsto. Gli esami strumentali hanno confermato un problema muscolare che terrà il difensore rosanero lontano dal campo per almeno cinque partite.

Il numero 13 di Filippo Inzaghi non sarà dunque disponibile per le sfide contro Modena, Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia, con il suo rientro previsto solo per la fine di novembre, salvo imprevisti.

Una tegola pesante per il Palermo, che perde uno dei suoi pilastri difensivi proprio nel momento in cui la squadra si appresta a entrare nel cuore del campionato di Serie BKT. Inzaghi dovrà ora affidarsi alle alternative già rodate come Ceccaroni, Peda, Diakitè e Bereszynski, che avranno il compito di garantire equilibrio e solidità al reparto arretrato.