Avellino, Biasci: «Voglio portare in alto la squadra con i miei gol»

Intervenuto a margine di un evento dedicato ad uno degli sponsor dell’Avellino, l’attaccante dei biancoverdi Tommaso Biasci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di PrimaTivvù.

«Il mio obiettivo è portare quanto più in alto l’Avellino con i miei gol, io spero di arrivare in doppia cifra. La sosta ci farà bene, ci servirà per recuperare le energie e qualche infortunato», ha dichiarato l’attaccante.

Sul pari con il Mantova: «Nel primo tempo abbiamo rischiato qualcosa, ma nella ripresa siamo venuti fuori, costruendo diverse occasioni: dispiace non essere riusciti a vincere. Ma prendiamo con positività il pareggio, eravamo alla terza partita in una settimana»

E sul prossimo avversario: «La Juve Stabia viene da un ottimo campionato e quest’anno è partita bene. Ogni partita è difficile se non viene affrontata nel modo giusto. I tifosi? Ho giocato due volte ad Avellino da avversario, ricordavo bene il calore della curva»