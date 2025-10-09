Padova, Figoli pronto a rilevare il club

Probabile cessione del club in casa Padova. I biancoscudati sono infatti pronti a passare nelle mani dell’imprenditore originario di Buenos Aires, Marcelo Figoli.

Secondo quanto riportato da “Il Gazzettino”, la trattativa è nella fasi più calde, con uno degli ultimi passaggi: quello relativo allo studio dei conti del club da parte dei possibili acquirenti. Nonostante l’intesa di massima già raggiunta, l’attuale patron Joseph Marie Oughourlian è in attesa di conoscere la risposta definitiva dell’argentino, che dovrebbe arrivare entro la fine di questo mese.

