Tressoldi: «Pippo Inzaghi è il mio idolo. Maglia azzurra? Ci stiamo lavorando»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2025

Intervistato ai microfoni dell’edizione veneziana de “Il Gazzettino”, l’attaccante del Brugge Nicolò Tressoldi ha parlato della sua possibilità di vestire la maglia azzurra e di chi è da sempre il suo idolo, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi.

«Mi trovo molto bene e sono soddisfatto. La Nazionale maggiore è un obiettivo. Il mio idolo è sempre stato Pippo Inzaghi, poi crescendo mi sono ispirato a Suarez e adesso guardo tutte le partite di Lewandowski, cercando di rubare il più possibile da lui»

E sulla possibilità di vestire la maglia azzurra: «Posso avere la possibilità di vestire la maglia azzurra, ne stiamo parlando col presidente e con Buffon. Ci stiamo lavorando, vediamo se si può fare qualcosa. In Nazionale c’erano e ci sono attaccanti forti. La concorrenza è altissima»

