Tressoldi: «Pippo Inzaghi è il mio idolo. Maglia azzurra? Ci stiamo lavorando»

Intervistato ai microfoni dell’edizione veneziana de “Il Gazzettino”, l’attaccante del Brugge Nicolò Tressoldi ha parlato della sua possibilità di vestire la maglia azzurra e di chi è da sempre il suo idolo, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi.

«Mi trovo molto bene e sono soddisfatto. La Nazionale maggiore è un obiettivo. Il mio idolo è sempre stato Pippo Inzaghi, poi crescendo mi sono ispirato a Suarez e adesso guardo tutte le partite di Lewandowski, cercando di rubare il più possibile da lui»

E sulla possibilità di vestire la maglia azzurra: «Posso avere la possibilità di vestire la maglia azzurra, ne stiamo parlando col presidente e con Buffon. Ci stiamo lavorando, vediamo se si può fare qualcosa. In Nazionale c’erano e ci sono attaccanti forti. La concorrenza è altissima»