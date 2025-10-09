Conte chiama… NEYMAR | Clamoroso in serie A: arriva un’altra leggenda a parametro zero

Pazza idea di mercato.

Dopo sei stagioni in Francia, il 15 agosto 2023 Neymar ha lasciato il Paris Saint-Germain per trasferirsi all’Al-Hilal, diventando l’acquisto più costoso nella storia del club e del campionato saudita con un’operazione da 90 milioni di euro. L’inizio sembrava promettente: il fuoriclasse brasiliano ha segnato il suo primo gol nella AFC Champions League contro il Nassaji, ma un grave infortunio — la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco — lo ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione dopo appena cinque presenze.

Il 21 ottobre 2024, Neymar è tornato in campo dopo un anno e quattro giorni di assenza, nella sfida di Champions League asiatica contro l’Al-Ain. Tuttavia, la sua rinascita è durata poco: il 5 novembre ha subito un nuovo infortunio alla coscia destra, restando ancora una volta fuori per settimane.

Il 28 gennaio 2025, d’accordo con il club, ha rescisso il contratto con sei mesi di anticipo, lasciando l’Al-Hilal con un bottino di sole 7 presenze e 1 gol. Pochi giorni dopo, il 30 gennaio 2025, Neymar ha annunciato il suo ritorno al Santos, la squadra che lo aveva lanciato da giovanissimo.

Il club brasiliano ha ufficializzato l’ingaggio il giorno successivo, assegnandogli la storica maglia numero 10 di Pelé. A giugno 2025, Neymar ha prolungato il contratto fino a dicembre con opzione di rinnovo, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel segno delle sue origini.

Il sogno Neymar

Per mesi il Napoli ha valutato seriamente l’acquisto di Neymar. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea è nata a gennaio e ha tenuto occupati i dirigenti fino a maggio, quando il primo vero summit sul futuro ha spento ogni entusiasmo. In quel periodo Kevin De Bruyne non era ancora un’opzione concreta, quindi la possibilità di portare il brasiliano in azzurro sembrava percorribile. Una volta acquistato il belga, però, l’opzione Neymar è stata accantonata definitivamente.

Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Antonio Conte hanno esplorato diverse soluzioni per accogliere Neymar, consapevoli della sua straordinaria qualità tecnica. Alla fine, però, ha prevalso la prudenza: inserire un fuoriclasse del genere avrebbe potuto creare contraccolpi tattici prevedibili e rischiosi per la squadra.

Il valore di un campione

Nonostante i problemi fisici, Neymar resta un talento indiscutibile, capace di fare la differenza in Serie A. La sua esperienza e le giocate spettacolari avrebbero aggiunto un elemento di grande fascino al campionato italiano.

Anche in fase calante, il brasiliano avrebbe potuto continuare a giocare ad alto livello per 3-4 anni. Pur non avendo il fisico di De Bruyne o Modric, il suo impatto in carriera e le qualità tecniche rimangono un patrimonio inestimabile, che avrebbe reso il suo arrivo al Napoli un evento storico.