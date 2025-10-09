Infantino: «L’Italia deve avere gli stadi più belli del mondo»

Intervenuto a margine dell’Assemblea Generale dell’EFC presso il Cavalieri Waldorf Hotel di Roma, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha rilasciato alcune dichiarazioni su gli stadi italiani e non solo.

« Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti, però sicuramente ce la faremo. L’Italia è un paese pieno di risorse, creatività, ho visto la presentazione del progetto a Milano, ho sentito le parole del sindaco di Roma. L’Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo», ha dichiarato.

E sulla Serie A che va in Australia ha aggiunto: «Nel calcio abbiamo una struttura di tipo internazionale e nazionale, è una struttura che ha reso il calcio lo sport numero uno al mondo, però è una sola partita, credo che le nostre riflessioni debbano essere più ampie. Vogliamo che tutti giochino dove vogliono, però vogliamo una cosa con delle regole. E’ stata una proposta della Lega Italiana però va regolato in ogni caso»