Avellino, Aiello: «Speriamo di avere Tutino a disposizione già con la Juve Stabia»

Intervenuto a margine di un evento di uno dei partner dell’Avellino, il Ds dei biancoverdi Mario Aiello ha rilasciato alcune dichiarazione sulla sua squadra.

«La pausa è arrivata nel momento giusto. Avevamo tirato parecchio la carretta nell’ultimo periodo. Una pausa che ci servirà per recuperare le energie e qualche affaticato, che può recuperare. Certamente avremo Sounas, che già era in panchina con il Mantova ma non abbiamo voluto rischiarlo, quindi lo riavremo al meglio», ha dichiarato il DS.

Aiello su l’ex rosa Gennaro Tutino ha poi aggiunto: «Ci auguriamo anche di avere Tutino, magari già con la Juve Stabia. L’importante è che si è presa la strada giusta per riuscire a recuperare alcuni elementi»

E sul mercato di Gennaio: «Se parliamo di tempistiche, siamo a ridosso ancora dello scorso mercato estivo, tutte le scelte che abbiamo fatto sono state scelte che abbiamo voluto, senza farci sorprendere da eventi traumatici, come gli infortuni di Tutino, Favilli, D’Andrea. Abbiamo una rosa ampia, stiamo usufruendo un po’ di tutti. I risultati sono buoni e possiamo tracciare una linea positiva un po’ per tutti. Quindi è ancora prematuro parlare di eventuali rinforzi a gennaio»