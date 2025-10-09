Avellino, Aiello: «Speriamo di avere Tutino a disposizione già con la Juve Stabia»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2025

Intervenuto a margine di un evento di uno dei partner dell’Avellino, il Ds dei biancoverdi Mario Aiello ha rilasciato alcune dichiarazione sulla sua squadra.

«La pausa è arrivata nel momento giusto. Avevamo tirato parecchio la carretta nell’ultimo periodo. Una pausa che ci servirà per recuperare le energie e qualche affaticato, che può recuperare. Certamente avremo Sounas, che già era in panchina con il Mantova ma non abbiamo voluto rischiarlo, quindi lo riavremo al meglio», ha dichiarato il DS.

Aiello su l’ex rosa Gennaro Tutino ha poi aggiunto: «Ci auguriamo anche di avere Tutino, magari già con la Juve Stabia. L’importante è che si è presa la strada giusta per riuscire a recuperare alcuni elementi»

E sul mercato di Gennaio: «Se parliamo di tempistiche, siamo a ridosso ancora dello scorso mercato estivo, tutte le scelte che abbiamo fatto sono state scelte che abbiamo voluto, senza farci sorprendere da eventi traumatici, come gli infortuni di Tutino, Favilli, D’Andrea. Abbiamo una rosa ampia, stiamo usufruendo un po’ di tutti. I risultati sono buoni e possiamo tracciare una linea positiva un po’ per tutti. Quindi è ancora prematuro parlare di eventuali rinforzi a gennaio»

Ultimissime

Settore giovanile e femminile: il programma del weekend rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2025

Palermo, Bani ko: il difensore salterà cinque partite

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2025

Avellino, Biasci: «Voglio portare in alto la squadra con i miei gol»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2025

Padova, Figoli pronto a rilevare il club

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2025

Tressoldi: «Pippo Inzaghi è il mio idolo. Maglia azzurra? Ci stiamo lavorando»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2025