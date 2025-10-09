Palermo-Modena: biglietti in vendita. Info e prezzi
Scatterà alle ore 13.00 di giovedì 9 ottobre la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Modena, valida per l’8ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera.
I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti, esclusivamente attraverso:
il sito ufficiale Vivaticket,
i punti vendita Vivaticket presenti in tutta Italia, incluso il SiamoAquile Bar&Store situato presso lo stadio “Renzo Barbera”.
Prezzi dei biglietti Palermo-Modena
Centralissima:
Intero: 103 €
Donne / Over 65: 82 €
Under 16: 82 €
Tribuna Centrale:
Intero: 73 €
Donne / Over 65: 57 €
Under 16: 57 €
Tribuna Laterale:
Intero: 48 €
Donne / Over 65: 40 €
Under 16: 40 €
Gradinata Inferiore:
Intero: 34 €
Donne / Over 65: 30 €
Under 16: 30 €
Promo Unipa: 25 €
Gradinata Superiore:
Intero: 28 €
Donne / Over 65: 23 €
Under 16: 23 €
Under 14: 14 €
Promo Unipa: 21 €
Curve:
Intero: 22 €
Donne / Over 65: 18 €
Under 16: 18 €
Riduzioni e promozioni
Le riduzioni sono riservate a:
Over 65: per chi ha compiuto 65 anni alla data dell’acquisto;
Under 16: per chi non ha compiuto 16 anni alla data dell’acquisto;
Under 14: per chi non ha compiuto 14 anni alla data dell’acquisto (biglietto acquistabile solo insieme a un biglietto intero e valido solo in Gradinata Superiore Laterale);
Promo Unipa: riservata ai possessori di Unipa Card o cedolino Unipa, acquistabile solo presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (lunedì 13 e martedì 14 ottobre, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).
Rosanero Experience
Tornano anche le VIP Experience e Family Experience: pacchetti speciali che permettono di vivere il match day da protagonisti, dentro e fuori dal campo.
Omaggio Under 14
I titoli omaggio riservati agli Under 14 (Gradinata Superiore Laterale) potranno essere riscattati, fino a esaurimento posti, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre presso l’Info Point del Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).
Settore ospiti
Per il settore ospiti si è in attesa delle indicazioni ufficiali da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Cambio utilizzatore biglietti e abbonamenti
Intero: cedibile a tutti
Ridotto donna: cedibile solo a donna
Ridotto over 65: cedibile solo a over 65
Ridotto under 16 / under 14 / Promo Unipa: non cedibili
Accesso allo stadio
Per entrare al “Barbera” sarà necessario:
Presentare un documento d’identità originale e in corso di validità;
Mostrare il biglietto digitale (anche via smartphone) o il tagliando cartaceo acquistato presso i punti vendita;
In caso di abbonamento o biglietto caricato su SiamoAquile Card, essere muniti di fidelity card originale e ricevuta segnaposto.