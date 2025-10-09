Palermo-Modena: biglietti in vendita. Info e prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2025

Scatterà alle ore 13.00 di giovedì 9 ottobre la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Modena, valida per l’8ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti, esclusivamente attraverso:

il sito ufficiale Vivaticket,

i punti vendita Vivaticket presenti in tutta Italia, incluso il SiamoAquile Bar&Store situato presso lo stadio “Renzo Barbera”.

Prezzi dei biglietti Palermo-Modena

Centralissima:

Intero: 103 €

Donne / Over 65: 82 €

Under 16: 82 €

Tribuna Centrale:

Intero: 73 €

Donne / Over 65: 57 €

Under 16: 57 €

Tribuna Laterale:

Intero: 48 €

Donne / Over 65: 40 €

Under 16: 40 €

Gradinata Inferiore:

Intero: 34 €

Donne / Over 65: 30 €

Under 16: 30 €

Promo Unipa: 25 €

Gradinata Superiore:

Intero: 28 €

Donne / Over 65: 23 €

Under 16: 23 €

Under 14: 14 €

Promo Unipa: 21 €

Curve:

Intero: 22 €

Donne / Over 65: 18 €

Under 16: 18 €

Riduzioni e promozioni

Le riduzioni sono riservate a:

Over 65: per chi ha compiuto 65 anni alla data dell’acquisto;

Under 16: per chi non ha compiuto 16 anni alla data dell’acquisto;

Under 14: per chi non ha compiuto 14 anni alla data dell’acquisto (biglietto acquistabile solo insieme a un biglietto intero e valido solo in Gradinata Superiore Laterale);

Promo Unipa: riservata ai possessori di Unipa Card o cedolino Unipa, acquistabile solo presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (lunedì 13 e martedì 14 ottobre, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

Rosanero Experience

Tornano anche le VIP Experience e Family Experience: pacchetti speciali che permettono di vivere il match day da protagonisti, dentro e fuori dal campo.

Omaggio Under 14

I titoli omaggio riservati agli Under 14 (Gradinata Superiore Laterale) potranno essere riscattati, fino a esaurimento posti, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre presso l’Info Point del Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

Settore ospiti

Per il settore ospiti si è in attesa delle indicazioni ufficiali da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore biglietti e abbonamenti

Intero: cedibile a tutti

Ridotto donna: cedibile solo a donna

Ridotto over 65: cedibile solo a over 65

Ridotto under 16 / under 14 / Promo Unipa: non cedibili

Accesso allo stadio

Per entrare al “Barbera” sarà necessario:

Presentare un documento d’identità originale e in corso di validità;

Mostrare il biglietto digitale (anche via smartphone) o il tagliando cartaceo acquistato presso i punti vendita;

In caso di abbonamento o biglietto caricato su SiamoAquile Card, essere muniti di fidelity card originale e ricevuta segnaposto.

