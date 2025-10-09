Bari, emergenza in difesa: sondato Dawidowicz tra gli svincolati

Il mercato degli svincolati entra nel vivo e il Bari è tra le squadre più attive. Come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, la società biancorossa è alla ricerca urgente di un rinforzo per il reparto arretrato, alle prese con una vera e propria emergenza difensiva dovuta agli infortuni di Vicari e Nikolaou.

Tra i profili valutati dal club pugliese c’è quello di Pawel Dawidowicz, difensore centrale polacco classe 1995, reduce dall’esperienza al Verona e attualmente senza contratto. L’ex gialloblù rappresenterebbe una soluzione d’esperienza e affidabilità immediata, ma — come sottolinea La Gazzetta del Mezzogiorno — al momento il giocatore non sembra intenzionato ad accettare offerte dalla Serie B, in attesa di proposte dalla Serie A o da campionati esteri di primo livello.

Il Bari resta quindi alla finestra, pronto a intervenire se la situazione dovesse cambiare. Intanto la priorità resta quella di tamponare l’emergenza difensiva in vista dei prossimi impegni di campionato.