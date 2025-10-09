Cina, choc per Samuel Asamoah: si rompe il collo dopo un impatto con un cartellone pubblicitario (VIDEO)

Ottobre 9, 2025

Dalla Cina arriva una notizia drammatica che ha sconvolto il mondo del calcio. Durante una gara della seconda divisione cinese, Samuel Asamoah, centrocampista del Guangxi Pingguo, si è procurato una gravissima frattura al collo dopo un impatto violentissimo con un cartellone pubblicitario posto a bordo campo.

L’incidente è avvenuto in seguito a un contrasto di gioco: Asamoah, spinto da un avversario mentre lottava per il pallone, è finito contro il tabellone battendo la testa con estrema violenza. Le immagini — diffuse in rete e nel video qui sotto — mostrano l’impatto impressionante, seguito da attimi di panico in campo.

Il giocatore è stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le fratture cervicali e stabilizzare la colonna.

Le condizioni di Asamoah, come comunicato ufficialmente dal Guangxi Pingguo, sono stazionarie ma restano gravi:

«Le condizioni di Samuel Asamoah sono stabili, ma il giocatore è a rischio di paraplegia. Non potrà tornare in campo per il resto della stagione e la sua carriera è fortemente a rischio».

Chi è Samuel Asamoah
Classe 1994, nato in Ghana ma naturalizzato togolese, Asamoah ha vestito per sette volte la maglia della nazionale del Togo. Cresciuto nella prestigiosa Aspire Academy, ha costruito la sua carriera tra diversi paesi: dopo gli anni d’oro in Belgio con lo St. Truiden, ha giocato in Romania con il Craiova prima di approdare in Cina al Guangxi Pingguo.

Un calciatore giramondo, ora costretto a una battaglia ben più importante di qualsiasi partita.

 

