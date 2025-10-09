Palermo, doppia seduta a Torretta: Bani out per elongazione all’arto sinistro

Lavoro atletico e partitelle per i rosanero di Inzaghi. Il difensore ha iniziato il percorso riabilitativo dopo gli esami che hanno evidenziato un’elongazione muscolare.

Doppia seduta quest’oggi per il Palermo di Filippo Inzaghi al centro sportivo di Torretta.

In mattinata la squadra ha sostenuto una sessione dedicata ai test atletici, mentre nel pomeriggio i rosanero hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla 8 contro 8 con 3 jolly e successivamente small sided games 5 contro 5 con 4 sponde.

Il club ha inoltre comunicato che Mattia Bani è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore sinistro. Il difensore ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico rosanero.