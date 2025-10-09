Bisoli: «Serie B più dura che mai, ma le favorite sono Venezia, Monza e Palermo. Il Modena può restare in alto»

Pierpaolo Bisoli è uno degli allenatori più esperti e influenti del panorama cadetto. Con le sue promozioni e le salvezze costruite su grinta e compattezza, ha scritto pagine importanti della Serie B. Intervistato in esclusiva da PianetaSerieB.it, il tecnico ha offerto una panoramica lucida e senza filtri sull’attuale campionato, sulle squadre protagoniste e sulle reali favorite per la promozione.

«Il livello generale si è abbassato, ma il campionato è più difficile»

«Il livello della Serie B, come quello della Serie A, si è abbassato rispetto agli ultimi sette anni – ha spiegato Bisoli –. Abbiamo trascurato il miglioramento individuale dei calciatori per concentrarci troppo sulla tattica collettiva. Ma, paradossalmente, questo campionato è più duro: non ci sono più squadre materasso e anche chi lotta in fondo ha alzato l’asticella».

«Il Modena può restare tra le prime quattro»

Tra le sorprese di questa prima parte di stagione, Bisoli individua proprio il Modena, suo ex club:

«Il Modena può lottare per le prime quattro posizioni. Alle spalle c’è una società forte e composta da persone perbene: la famiglia Rivetti è un valore aggiunto. Rispetto alla squadra che avevo io, ne giocano solo tre, ma anche chi entra è all’altezza. È una rosa profonda e merita il primo posto. Non dimentichiamoci che in certi casi l’entusiasmo di un ambiente caldo può spingere oltre ogni previsione».

«Le favorite per la Serie A? Venezia, Monza e Palermo»

Nella sua analisi, Bisoli individua chiaramente le tre candidate principali alla promozione:

«Le squadre favorite per la Serie A sono Venezia, Monza e Palermo. Il Monza, se trova equilibrio e mentalità, ha una rosa da Serie A con giocatori come Colpani, Pessina e Petagna. Il Venezia ha una squadra fortissima, mentre il Palermo è un gruppo incredibile, con una mentalità vincente e un allenatore che sa come si vince. Inzaghi conosce bene la categoria e può portare la squadra in alto».

«Il Sudtirol può essere la sorpresa»

Bisoli ha allenato anche il Sudtirol, con cui ha sfiorato la Serie A ai playoff, e continua a stimare la società altoatesina:

«Il Sudtirol è pragmatico e ben gestito. Ha mantenuto la stessa ossatura e con Castori in panchina può essere la sorpresa del campionato. In casa sua nessuno avrà vita facile».

«Il mio rimpianto? Il Modena»

L’allenatore non nasconde un pizzico di amarezza per l’esonero con i canarini:

«Mi sono trovato benissimo con la proprietà. Purtroppo ho avuto troppi infortuni nel reparto offensivo e non potevo contare sui miei attaccanti. Con la rosa al completo, avremmo potuto fare qualcosa di davvero importante».

Pierpaolo Bisoli chiude l’intervista con uno sguardo al futuro: «Spero di tornare presto in pista. Ho ancora tanta passione per il calcio. Se arriverà un progetto serio, valuterò anche un’esperienza in Serie C, ma il mio orizzonte naturale resta la Serie B».