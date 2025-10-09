Mattia Bani è il “Player of the Month” di settembre, ma dovrà fermarsi per infortunio

Il Palermo F.C. ha annunciato sui propri canali ufficiali che Mattia Bani è stato votato dai tifosi come miglior giocatore del mese di settembre. Il difensore centrale, protagonista di un avvio di stagione impeccabile, ha ricevuto il riconoscimento Player of the Month grazie alle sue prestazioni di grande solidità, leadership e concentrazione che hanno contribuito alla compattezza difensiva della squadra di Filippo Inzaghi.

Nella foto pubblicata dal club, Bani posa con il trofeo davanti al Palermo City Football Academy, indossando la maglia rosa e il sorriso di chi, in poche settimane, è già diventato un punto di riferimento per lo spogliatoio rosanero.

Tuttavia, per il numero 13 del Palermo non è un momento completamente sereno: gli esami strumentali effettuati in settimana hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore sinistro. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma dovrà osservare uno stop che lo costringerà a saltare alcune partite, a partire dalla prossima sfida con il Modena.

Un riconoscimento meritato, dunque, ma accompagnato dall’auspicio che il difensore possa rientrare al più presto per continuare a guidare la retroguardia rosanero.