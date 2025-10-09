Italia, Cristante: «Contro l’Estonia serve solo vincere. Gattuso ci trasmette energia»

Tra i protagonisti del brillante avvio di stagione della Roma c’è Bryan Cristante, tornato in Nazionale per la prima volta dopo gli Europei del 2024. L’ex Palermo e Atalanta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l’Estonia, mostrando entusiasmo e determinazione per la nuova avventura azzurra.

«La Nazionale è sempre un obiettivo, è sempre bello essere qui» – ha esordito Cristante – «Era finita un po’ male e sono contento di essere tornato. Spero di vivere esperienze più belle di quell’ottavo di finale».

Il centrocampista giallorosso ha poi parlato del nuovo commissario tecnico: «L’ho visto carico, l’ambiente è carico. Stiamo lavorando davvero nel modo corretto, con l’intensità giusta e con le idee giuste. Ci sono tutte le possibilità di fare un bellissimo percorso».

Cristante ha sottolineato i valori che Gattuso sta trasmettendo al gruppo: «Il mister è sempre stato un trascinatore, dà più del 100% negli allenamenti e questo l’ho ritrovato anche in Nazionale. C’è più esperienza e una consapevolezza diversa, questo in gare delicate aiuta».

Sul clima nello spogliatoio azzurro ha aggiunto: «Ho trovato voglia di fare bene, alta intensità e tutti a disposizione. Un ambiente sereno dove è facile lavorare bene, questo credo sia fondamentale. Quando ci si trova bene l’uno con l’altro è fondamentale, soprattutto qui dove ci si frequenta solo per pochi giorni».

Riguardo al proprio ruolo in campo, Cristante ha spiegato: «Sono a disposizione del mister. Io sono centrocampista ma non ho mai preferito troppo una posizione specifica, mi sono sempre trovato bene un po’ ovunque».

Guardando al futuro del girone, il numero 4 della Roma resta concentrato: «Pensiamo partita dopo partita, poi si vedrà se sarà primo posto o play-off».

Cristante ha parlato anche del livello del centrocampo italiano: «Siamo messi bene, ce ne sono tanti anche di giovani. È un ruolo dove ce n’è in abbondanza e che è un po’ cambiato».

Sull’orgoglio di tornare a vestire l’azzurro ha detto: «La Nazionale è un orgoglio, è sempre un obiettivo essere qui».

Gattuso ha richiamato in gruppo anche Spinazzola e lo stesso Cristante, una scelta che il giocatore condivide pienamente: «Credo sia giusto premiare il merito, chi sta facendo bene. Poi magari deve esserci anche spazio per i giovani, ma credo che alle fondamenta debbano esserci giocatori che dimostrano e che hanno dimostrato di essere importanti nei rispettivi club».

Guardando alla sfida con l’Estonia, Cristante è stato chiaro: «L’atmosfera sarà tosta, non esistono partite facili e le insidie sono dietro l’angolo. Andiamo lì con un solo risultato da portare a casa, vogliamo vincere».

Il centrocampista ha infine concluso con un pensiero sulle proprie motivazioni: «Voglio solo farmi trovare pronto, questo è ciò che ha pagato di più nella mia carriera e continuerò così fino alla fine. Parlo poco e mi concentro sul campo».