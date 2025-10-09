Palermo, Augello e Le Douaron incontrano i tifosi allo store del Barbera

Attraverso i propri canali social, il Palermo ha annunciato che Tommaso Augello e Jérémy Le Douaron saranno protagonisti di un incontro con i tifosi rosanero.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 ottobre, dalle 18:00 alle 19:00, presso lo store ufficiale dello stadio Renzo Barbera.

Un’occasione speciale per tutti i sostenitori del Palermo, che potranno salutare da vicino due dei protagonisti della stagione e vivere un momento di grande vicinanza con la squadra.

 

 

