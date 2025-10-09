Qual. Mondiali 2026, Finlandia-Lituania 0-1 all’intervallo. Pohjanpalo dal 1′
Si chiude sul punteggio di 0-1 il primo tempo della sfida di qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Finlandia e Lituania. In campo dal 1’ minuto il rosanero Joel Pohjanpalo, mentre Joronen è rimasto in panchina.
La rete che sblocca il match porta la firma di Pijus Širvys: la difesa finlandese lascia completamente scoperto il lato destro dell’area di rigore, consentendo al giocatore lituano di ricevere un passaggio dalla sinistra da Artūr Dolžnikov e battere Sinisalo con un tiro potente.