Venezia, Compagnon: «Siamo forti, vogliamo arrivare il più in alto possibile»

Consapevolezza e fiducia nelle proprie potenzialità per il Venezia di Mattia Compagnon, che ha parlato a margine di un incontro con i tifosi del Club Alta Marea. L’esterno arancioneroverde, tra i protagonisti di questo inizio di stagione, ha espresso soddisfazione per il lavoro del gruppo e per il suo primo gol con la maglia lagunare.

«Questa stagione abbiamo un gruppo squadra forte, unito e tecnicamente valido; daremo il massimo ogni partita per arrivare il più in alto possibile» – ha dichiarato Compagnon – «Giorno dopo giorno stiamo prendendo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi e continueremo a lavorare per esprimere in campo il miglior gioco possibile».

Il giocatore ha poi raccontato le emozioni legate alla sua prima rete con il Venezia: «Sono molto felice di aver segnato il mio primo gol in arancioneroverde, un ringraziamento speciale a Yeboah per l’assist e ad Adorante per il prezioso velo».

Infine, un pensiero alla città che lo ha accolto: «Venezia è una città splendida, troverò il modo nel prossimo futuro di scoprire le bellezze che offre».