Aramu: «Palermo e Venezia le favorite per la promozione»

Mattia Aramu, attualmente svincolato dopo l’esperienza con il Mantova, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di PianetaSerieB, parlando del proprio momento, dei ricordi più significativi della carriera e del campionato di Serie B in corso.

Il fantasista ha raccontato di essere in attesa di una nuova opportunità: «Sto bene. Sono in attesa, mi sto allenando e spero che a breve possa trovare una sistemazione perché ho voglia di giocare. Sto cercando di tenermi nella condizione migliore possibile».

Ripercorrendo il passato, Aramu ha ricordato con affetto la sua esperienza al Venezia: «I tre anni a Venezia sono stati indelebili. È stata la parentesi più bella e mi ha rilanciato. Venezia non si dimentica facilmente, ce l’ho nel cuore».

In chiusura, un pensiero dedicato al campionato cadetto e alle squadre che, secondo lui, possono ambire alla promozione: «La Serie B è molto strana, puoi ritrovarti sopra o sotto nel giro di una giornata. Vedendo questo inizio di campionato le favorite sono Palermo e Venezia, con la sorpresa Modena che sta facendo molto bene».