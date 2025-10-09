Qual. Mondiali 2026, Finlandia-Lituania 2-1: Pohjanpalo vicino al gol, Joronen in panchina

La Finlandia conquista una vittoria importante nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, superando per 2-1 la Lituania all’Olympiastadion di Helsinki.

Gli ospiti si erano portati in vantaggio al 25’ con Pijus Širvys, bravo a sfruttare un varco sulla destra dell’area finlandese e a battere Sinisalo con un tiro potente. La reazione della Finlandia è arrivata nella ripresa: al 48’ il pareggio di Benjamin Källman, e al 55’ il gol del sorpasso firmato da Adam Marhiev con una splendida conclusione all’incrocio.

Novanta minuti in campo per il rosanero Joel Pohjanpalo, molto attivo in attacco e vicino al gol in almeno due occasioni, con un destro dal limite al 66’ e un’altra conclusione pericolosa al 71’, terminata di poco a lato. In panchina, invece, l’altro giocatore del Palermo, il portiere Jesse Joronen, che non è stato impiegato.

Con questo successo, la Finlandia prosegue il proprio cammino nel girone di qualificazione, trascinata anche dalla solidità e dall’esperienza del suo capitano rosanero.