Catanzaro, ansia per Di Francesco: problema al ginocchio in allenamento

Momenti di preoccupazione in casa Catanzaro per Federico Di Francesco, trasferitosi la scorsa estate dal Palermo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Durante la seduta di allenamento di ieri, l’esterno giallorosso è stato colpito fortuitamente al ginocchio e ha dovuto lasciare il campo sorretto dallo staff medico. Come riportato da USCatanzaro.net, inizialmente si è temuto un infortunio serio, ma nelle ultime ore trapela un cauto ottimismo sulle sue condizioni.

Gli esami strumentali, previsti per domani, chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero. Una vera sfortuna per Di Francesco, che era appena rientrato dopo un fastidio muscolare al polpaccio e sembrava pronto a riprendere continuità in campo.