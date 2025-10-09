Ha vinto il Mondiale con Messi, ora lo chiama il REAL MADRID | Offerta accettata da 130 milioni

Le vie del calciomercato sono infinite.

Il Mondiale del 2022 in Qatar ha consacrato l’Argentina di Lionel Messi, che ha conquistato il terzo titolo della sua storia dopo quelli del 1978 e del 1986. La squadra di Scaloni, costruita su compattezza, spirito di gruppo e talento, ha saputo rialzarsi dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, trasformando quella delusione in energia positiva.

Lionel Messi ha vissuto il suo torneo perfetto, guidando l’Albiceleste con prestazioni straordinarie e gol decisivi. La finale contro la Francia resterà nella memoria collettiva: una partita epica terminata 3-3 ai tempi supplementari, decisa poi ai rigori. Messi ha segnato una doppietta, dimostrando di essere ancora il cuore pulsante della sua Nazionale.

Accanto a lui, un gruppo unito e motivato ha completato l’impresa: dal portiere Emiliano Martínez, eroe dei rigori, al giovane Enzo Fernández, premiato come miglior giovane del torneo. L’Argentina ha mostrato grinta e determinazione in ogni gara, alimentata dall’amore dei tifosi e dal sogno di regalare a Messi la sua ultima grande gioia.

La vittoria in Qatar ha consacrato Messi come uno dei più grandi di sempre, chiudendo il cerchio di una carriera leggendaria. L’immagine del capitano che solleva la Coppa del Mondo resterà per sempre uno dei momenti più iconici della storia del calcio.

Il Real Madrid ci mette gli occhi

Il Real Madrid starebbe valutando un futuro assalto a Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea. Come riportato da Defensa Central, alcuni osservatori del club spagnolo erano presenti durante la recente vittoria dei Blues sul Liverpool per 2-1. Nonostante la rosa dei Blancos sia già molto competitiva, Xabi Alonso avrebbe chiesto rinforzi a centrocampo nella scorsa estate, e il nome dell’argentino resta in cima alla lista per il prossimo mercato.

Fernández è da tempo nel radar del Real, ma il suo valore di mercato – circa 130 milioni di euro – rappresenta il principale ostacolo. Il giocatore, sotto contratto con il Chelsea fino al 2032, non sembra intenzionato a lasciare Londra, dove è diventato un punto fermo della squadra di Enzo Maresca. I madrileni, tuttavia, monitorano anche Rodri del Manchester City come possibile alternativa.

Dai giorni del Benfica alla consacrazione

Da quando è arrivato in Inghilterra, Enzo ha collezionato 88 presenze e 12 reti in Premier League, numeri che salgono a 131 e 15 considerando tutte le competizioni.

Acquistato nel 2023 per 121 milioni dopo un semestre eccezionale al Benfica, Fernández continua a dimostrare di valere ogni euro speso.