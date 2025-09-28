Serie D: l’Athletic Palermo batte 2-1 l’Acireale in rimonta, decisiva la doppietta di Micoli
Grande prestazione dell’Athletic Palermo. La formazione di mister Ferraro ha vinto per 2-1 il match contro l’Acireale, portando a casa tre in rimonta punti preziosissimi.
Primo tempo dai ritmi bassi. Al 31′ calcio di rigore per i padroni di casa procurato da Bongiovanni: sul dischetto va Micoli, ma il portiere avversario intuisce e gli nega la gioia del gol. Al 37′ l’Acireale passa in vantaggio, grazie al gol di Greliak che con freddezza batte il portiere.
Nel secondo tempo la partita cambia, quando al 52′ Chatzinikolaou si fa espellere per un brutto intervento su Lores Varela. L’Athletic Palermo inizia a spingere, fin quando a tre minuti dal novantesimo non trova il pareggio con la rete di Micoli. I nerorosa adesso ci credono, e nel primo minuto di recupero trovano il gol vittoria col la doppietta di Micoli.
Arriva dunque la seconda vittoria in campionato per i palermitani, che oggi si sono resi protagonisti di una rimonta che a dell’incredibile, portandosi a quota 9 punti in classifica, restando ancora imbattuti in campionato.