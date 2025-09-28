Serie A: il Lecce trova il pari allo scadere, contro il Bologna termina 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Si è appena concluso il match del “Via del Mare” tra Lecce e Bologna, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Pareggio in extremis dei padroni di casa, che trovano un punto importante grazie alla rete del giovano Camarda .

Buona partenza dei padroni di casa, passando subito in vantaggio grazie alla rete al 13′ di Coulibaly. Non si fa attendere la reazione degli ospiti, che dopo vari tentavi trovano il gol su un calcio di rigore trasformato da Orsolini.

Nel secondo tempo la partita si incattivisce. Il Bologna tiene il pallino del gioco in mano, cercando spazi per rendersi pericoloso, trovando al 71′ il gol del vantaggio con Odgaard. Il Lecce ci prova fino all’ultimo, fin quando nei minuti di recupero non trova il pari grazie al gol del giovane Camarda.

I salentini conquistano cosi il loro secondo punto in campionato, che può dare fiducia per i prossimi match. Il Bologna resta con l’amaro in bocca, dovendosi accontentare di un punto che lo porta a quota 7. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA:

Napoli – 12 punti

Roma – 12 punti

Juventus – 11 punti

Milan – 9 punti

Inter – 9 punti

Atalanta – 9 punti

Cremonese – 9 punti

Como – 9 punti

Bologna – 8 punti

Cagliari – 7 punti

Udinese – 7 punti

Sassuolo – 6 punti

Torino – 4 punti

Lazio – 3 punti

Fiorentina – 3 punti

Verona – 2 punti

Genoa – 2 punti

Parma – 2 punti

Pisa – 2 punti

Lecce – 2 punti

 

 

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

