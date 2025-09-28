Serie A: il Lecce trova il pari allo scadere, contro il Bologna termina 2-2. La classifica aggiornata
Si è appena concluso il match del “Via del Mare” tra Lecce e Bologna, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Pareggio in extremis dei padroni di casa, che trovano un punto importante grazie alla rete del giovano Camarda .
Buona partenza dei padroni di casa, passando subito in vantaggio grazie alla rete al 13′ di Coulibaly. Non si fa attendere la reazione degli ospiti, che dopo vari tentavi trovano il gol su un calcio di rigore trasformato da Orsolini.
Nel secondo tempo la partita si incattivisce. Il Bologna tiene il pallino del gioco in mano, cercando spazi per rendersi pericoloso, trovando al 71′ il gol del vantaggio con Odgaard. Il Lecce ci prova fino all’ultimo, fin quando nei minuti di recupero non trova il pari grazie al gol del giovane Camarda.
I salentini conquistano cosi il loro secondo punto in campionato, che può dare fiducia per i prossimi match. Il Bologna resta con l’amaro in bocca, dovendosi accontentare di un punto che lo porta a quota 7. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA:
Napoli – 12 punti
Roma – 12 punti
Juventus – 11 punti
Milan – 9 punti
Inter – 9 punti
Atalanta – 9 punti
Cremonese – 9 punti
Como – 9 punti
Bologna – 8 punti
Cagliari – 7 punti
Udinese – 7 punti
Sassuolo – 6 punti
Torino – 4 punti
Lazio – 3 punti
Fiorentina – 3 punti
Verona – 2 punti
Genoa – 2 punti
Parma – 2 punti
Pisa – 2 punti
Lecce – 2 punti