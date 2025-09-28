Palermo U16, pari equilibrato contro il Napoli: gli highlights

Si è disputato oggi al centro sportivo Kennedy il match del campionato under 16 tra Napoli e Palermo. Riescono a portare via un punto i rosanero da una trasferta complicata, in cui hanno affrontato un avversario veramente ostico.

Primo tempo senza reti, con poche emozioni da una parte e dall’altra. Il risultato si sblocca a soli 12 minuti dal termine, con il gol dei padroni di casa che si portano in vantaggio. I rosanero reagiscono subito, trovando il gol del pari a 5 minuti dal termine.