Palermo U16, pari equilibrato contro il Napoli: gli highlights

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Si è disputato oggi  al centro sportivo Kennedy il match del campionato under 16 tra Napoli e Palermo. Riescono a portare via un punto i rosanero da una trasferta complicata, in cui hanno affrontato un avversario veramente ostico.

Primo tempo senza reti, con poche emozioni da una parte e dall’altra. Il risultato si sblocca a soli 12 minuti dal termine, con il gol dei padroni di casa che si portano in vantaggio. I rosanero reagiscono subito, trovando il gol del pari a 5 minuti dal termine.

Ultimissime

Serie A, Milan avanti 2-0 sul Napoli al termine del primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie B: Empoli-Carrarese, botta e risposta fino all’ultimo. Al Castellani finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie C, Girone C: Macchi regala il vantaggio alla Cavese contro il Monopoli dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie C, Girone A: equilibrio a Lecco, Inter U23 avanti a Lumezzane. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Modena-Pescara, Sottil: «Vittoria meritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025