Serie C girona A: vittoria esterna per 2-1 di Dolomiti Bellunesi contro la Pergolettese
Si conclude qui il match del girone A di Serie C tra Pergolettese e Dolomiti Bellunesi. Portano a casa i tre punti gli ospiti, grazie al gol decisivo sul finale di Mignanelli
Prima frazione di gara con svariate occasioni da una parte e dall’altra. A sbloccare il risultato è la formazione di casa, grazie al gol al 15′ di Dore. Non si lascia attendere la reazione dei padroni di casa, che al 33′ trovano il gol del vantaggio, grazie al gol dell’esterno destro Alcides.
Nella seconda frazione di gioco a decidere il match il gol di Mignanelli, che regala i tre punti alla sua squadra. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA:
Vicenza – 16
Lecco – 16
Brescia – 14
Albinoleffe – 11
Inter U23 – 11
Alcione Milano – 11
Pegolettese – 10
Trento – 7
Dolomiti Bellunesi – 7
Lumezzane – 6
Novara – 5
Ospitaletto – 5
Giana Erminio – 5
Cittadella – 4
Pro Patria – 2
Triestina – -9