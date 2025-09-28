Serie C girone C: vittoria del Cosenza a Siracusa, pari senza reti tra Latina e Altamura. I risultati finali e la classifica aggiornata
Sono appena terminati i match del girone C del campionato di Serie C. Pareggio a reti bianche tra Audace Cerignola e Catania, con le due squadre che di dividono la posta in palio. Vittoria esterna del Cosenz in casa del Siracusa, decisivo al 20′ il gol di Mazzocchi. Pari per 0-0 anche nel match tra Latina ed Altamura. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:
Audace Cerignola-Catania 0-0
Latina-Altamura 0-0
Siracusa-Cosenza 0-1 (20′ Mazzocchi)
LA CLASSIFICA
1. Benevento – 16
2. Salernitana – 16
3. Cosenza – 12
4. Casarano – 12
5. Catania – 12
6. Casertana – 11
7. Crotone – 11
8. Potenza – 11
9. Monopoli – 11
10. Audace Cerignola – 10
11. Latina – 8
12. Altamura – 7
13. Picerno – 6
14. Foggia – 6
15. Giugliano – 5
16. Trapani – 4
17. Atalanta U23 – 4
18. Sorrento – 3
19. Siracusa – 3
20. Cavese – 2