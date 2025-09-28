Serie C girone C: vittoria del Cosenza a Siracusa, pari senza reti tra Latina e Altamura. I risultati finali e la classifica aggiornata

Sono appena terminati i match del girone C del campionato di Serie C. Pareggio a reti bianche tra Audace Cerignola e Catania, con le due squadre che di dividono la posta in palio. Vittoria esterna del Cosenz in casa del Siracusa, decisivo al 20′ il gol di Mazzocchi. Pari per 0-0 anche nel match tra Latina ed Altamura. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:

Audace Cerignola-Catania 0-0

Latina-Altamura 0-0

Siracusa-Cosenza 0-1 (20′ Mazzocchi)

LA CLASSIFICA

1. Benevento – 16

2. Salernitana – 16

3. Cosenza – 12

4. Casarano – 12

5. Catania – 12

6. Casertana – 11

7. Crotone – 11

8. Potenza – 11

9. Monopoli – 11

10. Audace Cerignola – 10

11. Latina – 8

12. Altamura – 7

13. Picerno – 6

14. Foggia – 6

15. Giugliano – 5

16. Trapani – 4

17. Atalanta U23 – 4

18. Sorrento – 3

19. Siracusa – 3

20. Cavese – 2