Serie B: Il Modena batte 2-1 il Pescara e conquista la vetta della classifica. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match del “Braglia” tra Modena e Pescara, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Grande vittoria dei padroni di casa, ribaltando il risultato dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti e conquistando la vetta della classifica.

Buon primo tempo degli ospiti, che tengono botta alle avanzate avversarie, trovando poi il vantaggio al 40′ con gol di Olzer. Nella seconda frazione di gioco non si fa attendere la reazione dei canarini che, prima trovano il pari con al 52′ il rigore trasformato da Gliozzi, e sette minuto dopo trovano il gol del definitivo vantaggio con Sersanti su assist dell’ex rosa Di Mariano.

Il Modena si aggiudica dunque tre punti fondamentali, che gli permettono di salire al primo posto in classifica a quota 13 punti, 2 punti sopra a Palermo, Frosinone e Cesena che rimangono a quota 11. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Modena – 13 punti

Frosinone – 11 punti

Palermo – 11 punti

Cesena – 11 punti

Avellino – 10 punti

Südtirol – 8 punti

Venezia – 8 punti

Juve Stabia – 7 punti

Monza – 7 punti

Padova – 7 punti

Carrarese – 7 punti

Catanzaro – 5 punti

Reggiana – 5 punti

Entella – 5 punti

Pescara – 4 punti

Empoli – 4 punti

Mantova – 3 punti

Bari – 2 punti

Spezia – 2 punti

Sampdoria – 1 punto