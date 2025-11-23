Serie D, girone I: il Savoia torna primo. Vola l’Athletic Palermo. Risultati e classifica aggiornata

Il girone I continua a vivere sul duello a distanza tra Savoia e Igea Virtus, sempre più protagoniste di una corsa a due. Anche questa settimana c’è stato il sorpasso: i campani hanno vinto 0-1 a Messina, mentre l’Igea si è fermata ancora, non andando oltre lo 0-0 interno contro il Ragusa. Per i giallorossi è il terzo pareggio consecutivo.

Approfitta del momento il Sambiase, che espugna Paternò e centra la terza vittoria nelle ultime quattro gare. La squadra calabrese sale così a 23 punti, a una sola lunghezza dall’Igea e a due dalla vetta.

Continua a correre anche l’Athletic Palermo, che dopo il colpo al “Granillo” ne rifila tre alla Gelbison, mantenendo il passo delle prime e con una gara ancora da recuperare. Bene pure il Milazzo, vittorioso a Lamezia. Risultato pesantissimo invece per la Reggina, che conquista tre punti d’oro a Enna grazie a un gol all’88’, uscendo dalla zona calda.

Colpo esterno anche del Castrumfavara, che passa ad Acireale.

In corso Gela–Nissa, iniziata alle 17:00, con i biancoscudati che potrebbero riportarsi vicini alla vetta vincendo il recupero di mercoledì contro l’Athletic Palermo.

Risultati (13ª giornata)

Acireale–Castrumfavara 1-2

Athletic Palermo–Gelbison 3-0

Enna–Reggina 0-1

Paternò–Sambiase 0-1

Sancataldese–Vibonese 1-1

ACR Messina–Savoia 0-1

Igea Virtus–Ragusa 0-0

Vigor Lamezia–Milazzo 0-1

Gela–Nissa in corso (ore 17:00)

Classifica

Savoia 25

Igea Virtus 24

Sambiase 23

Athletic Palermo 22*

Nissa 21**

Milazzo 21

Vibonese 20

Gela 16*

Castrumfavara 16

Reggina 15

Vigor Lamezia 14

Enna 14

Gelbison 14

Acireale 13

Sancataldese 12

Ragusa 11

Paternò 9

ACR Messina 6 (-14)

* una gara in meno

** due gare in meno