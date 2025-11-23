Seria A: all'”Olimpico” Lazio avanti 1-0 sul Lecce dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Si è appena conclusa all'”Olimpico” di Roma la prima frazione di gara tra Lazio e Lecca. Padroni di casa che vanno al riposo in vantaggio, dopo un primo tempo dominato dal punto di vista del possesso palla.

Buona prima frazione di gioco da parte dei biancocelesti, che dopo alcune occasioni riescono al 29′ a sbloccare il match con il bel gol da fuori area di Guendouzi. Primi 45 minuti opachi, invece, da parte della formazione allenata da Di Francesco, che chiude la prima metà di gioco sotto per 1-0

