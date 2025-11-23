Modena, Sottil dopo il pareggio con il Sudtirol: «Avremmo meritato la vittoria, ma guardo i lati positivi»

In seguito al pareggio del suo Modena nel match contro il Sudtirol, è intervenuto in sala stampa analizzando l’incontro l’allenatore dei canarini, Andrea Sottil.

«Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ottima prestazione – ha dichiarato il tecnico -. Südtirol squadra fastidiosa, arroccata in difesa. A volte queste partite rischi di perderle»

E su cosa è mancato, Sottil non ha dubbi: «Che la palla non è entrata, ma io vedo il positivo. La prestazione c’è stata ed è questo che conta. Siamo stati molto tambureggianti fino alla fine. Ordinati ed equilibrati.»

Il tecnico ha poi analizzato la prestazione dei suoi: «Santoro ha fatto un’ottima partita nei panni di play, ci voleva più struttura davanti alla difesa. Massolin ha giocato 35′, ha ritmo ed è cresciuto. La squadra meritava altri due punti, pazienza e andiamo avanti»

Infine, alla domanda se oggi sono stati meno veloci, risponde:« Sì. Contro squadre molto basse con il Südtirol, la palla la devi muovere velocemente»