Serie B, il Monza si conferma capolista: Cesena battuto 1-0 e settima vittoria di fila. La classifica aggiornata
Si è appena concluso il match di alta classifica tra Monza e Cesena, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. I brianzoli portano a casa la settima vittoria consecutivi, ottenendo tre punti importanti per confermarsi in vetta alla classifica.
Buon inizio di match dei brianzoli, che si rendono subito pericolosi in svariate occasione. Al 37′ i padroni di casa passano in vantaggio: cross rasoterra di Mota, Obiang controlla la sfera e da dentro l’area piccola batte Klinsmann.
Seconda metà di gioco con poche emozioni, con la formazione di Paolo Bianco che gestisce il match. Al 70′ i bianconeri trovano la rete del pareggio firmata Shpendi, il VAR annulla però il gol per posizione di fuorigioco. L’incontro termina, dunque, sul risultato di 1-0
Tre punti importanti per il Monza, che si conferma in vetta alla classifica a quota 29 punti. Resta in quarta posizione il Cesena, a soli tre lunghezze dal Modena secondo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Monza – 29
Modena – 26
Frosinone – 25
Cesena – 23
Venezia – 22
Palermo – 20
Reggiana – 17
Juve Stabia – 17
Empoli – 17
Carrarese – 16
Catanzaro – 16
Avellino – 16
Entella – 15
Padova – 14
Mantova – 14
Südtirol – 13
Bari – 13
Pescara – 9
Spezia – 8
Sampdoria – 7