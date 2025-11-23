Modena-Sudtirol, Castori: «Abbiamo fatto una grande prestazione, ci è mancata qualche ripartenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

In seguito al match del “Braglia” tra Modena e Sudtirol, terminato sul risultato di 0-0, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei tirolesi Fabrizio Castori.

«Era importante non perdere – ha dichiarato il tecnico – la squadra ha dimostrato una crescita contro una squadra forte come il Modena, per me da promozione diretta. Per uscire da Modena con punti devi fare una grande prestazione. Ci mancavano tre attaccanti e quindi sulle ripartenze siamo stati poco pericolosi, ma abbiamo fatto quello che dovevamo. Grande compattezza e mentalità»

Castori, ha poi commentato l’occasione da gol fallita da Tronchin: «Se segni lì poi vinci, ma non possiamo recriminare su questo anche perché pure il Modena ha avuto le sue occasioni»

Infine, sulle sostituzione dichiara: «Serviva freschezza, il Modena mette dentro giocatori forti dalla panchina. Come cambiava il Modena la qualità, noi dovevamo cambiare la sostanza. Ci è mancata qualche ripartenza, ma di quattro attaccanti ne avevamo solo uno»

