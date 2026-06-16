Il Secolo XIX: “Palermo, Di Mario torna nel mirino: l’Entella fa muro sul talento biancoceleste”

Il Palermo continua a monitorare con attenzione il mercato degli esterni e tra i nomi presenti sul taccuino della dirigenza rosanero torna d’attualità quello di Stefano Di Mario. Come riporta Il Secolo XIX, il laterale mancino dell’Entella è nuovamente finito nel radar del direttore sportivo Carlo Osti, impegnato nella ricerca di un’alternativa affidabile a Tommaso Augello sulla corsia sinistra.

Secondo quanto evidenziato da Il Secolo XIX, l’interesse del Palermo per il classe 2004 non rappresenta una novità. Già durante la sessione invernale di mercato la società siciliana aveva valutato il profilo del giovane esterno romano, prima di orientarsi sull’esperienza di Rui Modesto, arrivato in prestito dall’Udinese.





A differenza dello scorso gennaio, quando l’Entella aveva escluso qualsiasi possibilità di cessione, oggi lo scenario appare più aperto. Tuttavia, come sottolinea Il Secolo XIX, il club ligure non si trova nella necessità di vendere e può gestire la situazione da una posizione di forza. Il lungo contratto che lega Di Mario all’Entella fino al 2029 rappresenta infatti un elemento importante nelle valutazioni della società.

L’ottima stagione disputata dal giovane esterno ha inoltre fatto lievitare la sua valutazione economica. Il Secolo XIX riferisce che il valore del cartellino ha ormai superato il milione di euro, cifra che riflette la crescita del calciatore e l’interesse suscitato anche da altre società.

Il Palermo, che punta a costruire una squadra competitiva per tornare all’assalto della Serie A, segue inoltre altri due profili che hanno vestito la maglia dell’Entella. Si tratta di Stefano Moreo e Dany Mota Carvalho, entrambi particolarmente apprezzati da Filippo Inzaghi. Moreo ha già lavorato con l’attuale tecnico rosanero a Venezia e Pisa, mentre Dany Mota è stato allenato da Inzaghi durante l’esperienza comune al Monza.

La concorrenza per Di Mario resta comunque numerosa. Come riporta ancora Il Secolo XIX, sul giovane mancino si registrano anche gli interessamenti di Cremonese, Pisa e Hellas Verona, società che stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione.

Infine, la settimana appena iniziata sarà importante anche per il futuro dei giocatori dell’Entella attualmente in prestito presso altri club. La dirigenza biancoceleste attende infatti di conoscere le decisioni delle società che hanno ospitato i propri tesserati nella scorsa stagione, con diverse situazioni che potrebbero essere definite nei prossimi giorni.