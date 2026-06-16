Tuttomercatoweb: “Palermo, spunta Lamesta: il protagonista della promozione del Benevento nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
palermo manchester city (28) osti

Il Palermo continua a lavorare per adeguare la rosa alle idee tattiche di Filippo Inzaghi e guarda con particolare attenzione al mercato degli esterni offensivi. Come riporta Tuttomercatoweb, il club rosanero è impegnato nella ricerca di profili adatti al passaggio al 4-3-3, senza escludere la variante del 4-2-3-1 che il tecnico potrebbe utilizzare nel corso della stagione.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, tra i nomi finiti recentemente nel radar della dirigenza c’è Davide Lamesta, esterno offensivo classe 2000 reduce da una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Benevento.


Come evidenzia Tuttomercatoweb, Lamesta ha contribuito in maniera determinante alla promozione dei giallorossi grazie a numeri di alto livello. Nell’ultima annata il giocatore ha infatti collezionato 41 presenze complessive, realizzando 13 reti e fornendo ben 18 assist ai compagni. Un rendimento che lo ha trasformato in uno degli esterni più interessanti del panorama della Serie C.

Il Palermo starebbe quindi monitorando attentamente la situazione del calciatore, valutando la possibilità di inserirlo tra gli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Le sue caratteristiche tecniche e la capacità di incidere sia in zona gol sia nella rifinitura delle azioni vengono considerate particolarmente adatte alle esigenze del nuovo progetto tecnico.

Secondo quanto riportato ancora da Tuttomercatoweb, un ulteriore elemento che potrebbe favorire eventuali sviluppi è rappresentato dalla situazione contrattuale del giocatore, legato al Benevento fino al 2027 ma già finito sotto osservazione di diversi club dopo l’eccellente stagione appena conclusa.

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