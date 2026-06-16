Tuttosport: “Palermo su Luvumbo ed Estevez, Sampdoria tra Pecchia e Possanzini”

Il Palermo continua a essere tra le società più attive sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rosanero avrebbe messo nel mirino Zito Luvumbo, esterno offensivo angolano di proprietà del Cagliari. Il classe 2002, reduce dall’esperienza in prestito al Maiorca, piace anche al club spagnolo che vorrebbe trattenerlo, ma il Palermo starebbe valutando concretamente il profilo per rinforzare il reparto offensivo.

Sempre secondo Tuttosport, i rosanero seguono anche Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino, in scadenza di contratto con il Parma a fine mese, arriva da una stagione nella quale ha collezionato 35 presenze e un assist con la maglia emiliana. Nel corso della sua esperienza in Serie B ha totalizzato complessivamente 97 presenze, 4 reti e 8 assist.





Tra gli obiettivi del Palermo figura inoltre Stefano Di Mario. L’esterno sinistro della Virtus Entella, classe 2005, ha chiuso l’ultima stagione con 39 presenze, un gol e tre assist e rappresenta uno dei profili seguiti dalla dirigenza rosanero. A riferirlo è ancora Tuttosport, che inserisce il giocatore tra i nomi monitorati dal club siciliano in questa fase del mercato.

In casa Carrarese è arrivata invece l’ufficialità di Gabriele Cioffi. L’ex tecnico di Udinese e Verona ha firmato un contratto annuale con opzione per il prolungamento.

Per quanto riguarda l’Avellino, Tuttosport riferisce che il club irpino sta lavorando con il Sassuolo per Andrea Ghion, reduce da una stagione all’Empoli chiusa con 27 presenze e un assist. Gli irpini si sono inoltre inseriti nella corsa a Matteo Cocchi, terzino sinistro dell’Inter Under 23 che piace anche a Palermo e Modena. Sul taccuino dell’Avellino figura anche Giulio Misitano, attaccante dell’Atalanta Under 23 autore di 7 gol e 2 assist in 30 presenze nell’ultima stagione.

Il Padova continua invece a seguire Andrea Giorgini, difensore di proprietà del Südtirol reduce dall’esperienza alla Juve Stabia. Sul giocatore, tuttavia, è emerso anche l’interesse del Modena. Secondo Tuttosport, non è da escludere un eventuale inserimento del Torino, considerato il forte legame costruito da Giorgini con Ignazio Abate durante l’avventura a Castellammare.

Il Catanzaro guarda con attenzione al mercato della Serie C. I giallorossi seguono il difensore Niccolò Cocetta del Crotone e il terzino destro Jonas Heinz della Casertana. Entrambi i profili vengono valutati dalla società calabrese come possibili rinforzi per la prossima stagione.

Sempre sul fronte mercato, Tuttosport segnala la forte concorrenza per Emanuele Rao. L’esterno offensivo di proprietà del Napoli, reduce da una stagione con il Bari chiusa con 35 presenze, 6 gol e 3 assist, piace a diversi club ma il Benevento sembrerebbe in vantaggio.

La Cremonese ha invece esercitato il diritto d’acquisto per Adrian Lickunas, esterno offensivo lituano classe 2005 proveniente dalla Primavera del Perugia.

Sampdoria, Pecchia in vantaggio

Uno dei temi principali affrontati da Tuttosport riguarda la panchina della Sampdoria. Il club blucerchiato, guidato dal ceo dell’area football Jesper Fredberg e dal direttore sportivo Americo Branco, continua a valutare il profilo del nuovo allenatore.

Secondo Tuttosport, Fabio Pecchia avrebbe superato Davide Possanzini nelle gerarchie della dirigenza. L’ex tecnico di Parma, Cremonese e Verona, protagonista di tre promozioni dalla Serie B alla Serie A, sarebbe passato in pochi giorni da semplice suggestione a candidato principale per la successione sulla panchina blucerchiata.

I contatti tra le parti sono già stati avviati e un incontro potrebbe svolgersi nei prossimi giorni. Tuttavia, come evidenzia Tuttosport, la situazione resta aperta perché sia Pecchia sia Possanzini, seguito anche dal Catanzaro, potrebbero ricevere nuove proposte. Al momento, però, la corsa alla panchina della Sampdoria sembra limitata a questi due profili.