Entella-Palermo, arriva il comunicato della Curva Nord 12: “Queste non sono prestazioni degne, pretendiamo la voglia di combattere”

Novembre 23, 2025

Brutto momento in casa Palermo, con la squadra che nelle ultime cinque partite ha portato a casa appena 4 punti. In seguito al pareggio di ieri contro la Virtus Entella, la Curva Nord 12 ha rilasciato un comunicato ufficiale attraverso i propri canali social.

“𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐚**𝐨 𝐞̀… 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐞! 𝐀𝐥 𝐝𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐢 𝐜𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞! – si legge -Noi ci saremo per batterti le mani o per fischiarti, come è successo ieri perché non sono queste le prestazioni degne della 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑑.  Noi lo sappiamo bene, a noi nessuno ci ha regalato un ca***o, abbiamo dovuto conquistarlo, abbiamo sofferto, abbiamo rinunciato a tanto e abbiamo dato tutto senza risparmiarci…
ed è quello che pretendiamo. 𝐋𝐚 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐞!𝐋𝐚 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞! 𝐋𝐚 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐦𝐚 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨!”

 

