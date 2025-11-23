Serie A: all’Olimpico la Lazio batte il Lecce 2-0. La classifica aggiornata
Si è appena concluso all’Olimpico di Roma il match tra Lazio e Lecce, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Portano a casa i tre punti i padroni di casa, che superano di misura i giallorossi.
Buona prima frazione di gioco da parte dei biancocelesti, che dopo alcune occasioni riescono al 29′ a sbloccare il match con il bel gol da fuori area di Guendouzi. Primi 45 minuti opachi, invece, da parte della formazione allenata da Di Francesco, che va al riposo in situazione di svantaggio.
Nella ripresa la musica non cambia, con la formazione di Sarri che gestisce il pallino del gioco. In più di un occasione i biancocelesti vanno vicini al gol del raddoppio, trovandolo nei minuti di recupero grazie al gol di Noslin, con il match che termina sul risultato di 2-0.
Con questi tre punti la Lazio si porta all’ottavo posto in classifica, raggiungendo quota 18 punti. Resta nelle parti basse della classifica il Lecce, con appena 10 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Roma – 27
Napoli – 25
Inter – 24
Bologna – 24
Milan – 22
Juventus – 20
Como – 18
Lazio – 18
Sassuolo – 18
Udinese – 16
Torino – 15
Cremonese – 14
Atalanta – 13
Cagliari – 11
Parma – 11
Lecce – 11
Pisa – 9
Genoa – 8
Fiorentina – 8
Verona – 6